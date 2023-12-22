Госдеп сообщил о 23 убитых американцах с начала конфликта на Ближнем Востоке

По меньшей мере 23 американского гражданина погибли в ходе регионального конфликта на Ближнем Востоке, начиная с 7 октября 2023 года. Соответствующее заявление заместитель руководителя пресс-службы Ведант Патель сделал во время своего выступления на регулярном брифинге с журналистами в американском внешнеполитическом ведомстве. Чиновник из Вашингтона добавил, что речь идет в частности о 21 военнослужащем израильских Вооруженных сил, одном полицейском еврейского государства и 17-летнем палестинском юноше, убитом в минувшие выходные дни.
С 7 октября в результате продолжающегося насилия <...> мы можем подтвердить гибель 23 американских граждан.
Ведант Патель, зампресс-секретаря Госдепа США
Дополнительно В Госдепе уточнили, что власти США призывают расследовать обстоятельства гибели 17-летнего гражданина США. Трагедия произошла на Западном берегу и требует привлечь виновных к ответственности.
Госдеп заявил, что США не вернут Аляску России.
Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State
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