Госдеп сообщил о 23 убитых американцах с начала конфликта на Ближнем Востоке

Ведант Патель прокомментировал информацию о гибели 17-летнего гражданина США-палестинца.

По меньшей мере 23 американского гражданина погибли в ходе регионального конфликта на Ближнем Востоке, начиная с 7 октября 2023 года. Соответствующее заявление заместитель руководителя пресс-службы Ведант Патель сделал во время своего выступления на регулярном брифинге с журналистами в американском внешнеполитическом ведомстве. Чиновник из Вашингтона добавил, что речь идет в частности о 21 военнослужащем израильских Вооруженных сил, одном полицейском еврейского государства и 17-летнем палестинском юноше, убитом в минувшие выходные дни.

С 7 октября в результате продолжающегося насилия <...> мы можем подтвердить гибель 23 американских граждан. Ведант Патель, зампресс-секретаря Госдепа США

Дополнительно В Госдепе уточнили, что власти США призывают расследовать обстоятельства гибели 17-летнего гражданина США. Трагедия произошла на Западном берегу и требует привлечь виновных к ответственности.

Госдеп заявил, что США не вернут Аляску России.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State