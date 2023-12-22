Ведант Патель оценил доклад американского Бюро переписи.

Заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Патель оказался не в курсе сообщений о том, что американская сторона могла возобновить импорт российской нефти после перерыва в 1,5 полтора года. Соответствующее заявление чиновник сделал в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в внешнеполитическом ведомстве. Спикер не смог прокомментировать опубликованные сведения от главного статистического ведомства страны (Бюро переписи). Ранее специалисты уведомили общественность в том, что в ноябре 2023 года власти США закупили ву Москвы 10 тысяч баррелей нефти на общую сумму 749 тысяч долларов. Эта операция прошла впервые с апреля 2022 года. Таким образом стоимость барреля нефти, закупленной США, составила примерно 74,9 доллара за баррель. Эта цена значительно выше установленного странами "Большой семерки", Евросоюзом и Австралией потолка цен на поставляемую морем российскую нефть. Ведант Патель пообещал СМИ перепроверить указанные в докладе сведения.

Я не видел этих сообщений, и я бы не поверил, что они имеют какую-то состоятельность. Ведант Патель, зампресс-секретаря Госдепа США

Согласно официальным данным Бюро переписи, в апреле 2022 года общий объем поставок нефти в США составил 709 тысячи баррелей на сумму 84,9 миллиона долларов.

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Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State