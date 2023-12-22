Госдеп не смог разъяснить, какие были основания у Байдена говорить о геноциде на Украине

Ведант Патель прокомментировал отказ США считать геноцидом ситуацию в Секторе Газа.

Заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател на брифинге для журналистов не представил однозначных разъяснений относительно того, какие были у американского президента Джо Байдена основания называть украинский конфликт геноцидом. Чиновник в Вашингтоне заметил, что администрация также не видит никакого геноцида со стороны еврейского государства в отношении палестинского населения в секторе Газа на Ближнем Востоке. По мнению спикера, с подобными заявлениями следует выступать чрезвычайно осторожно". СМИ заострили внимание на том, что лидер Белого дома в 2022 году "очень быстро" назвал события на Украине "геноцидом". Теперь же пресса хотела узнать, почему подход чиновников так сильно разнится в вопросе Украины и конфликта между Газой и Израилем.

Все обстоятельства разные. И такие определения надо давать при тщательном рассмотрении законов и фактов. И обвинения относительно того, что Израиль совершает геноцид, безосновательны. Ведант Патель, пресс-секретарь Госдепа США

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Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State