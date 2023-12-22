Госдеп призвал Иран освободить нефтяной танкер St Nikolas

Ведант Патель прокомментировал инцидент в акватории моря.

Американские власти призывают Иран незамедлительно освободить нефтяной танкер St Nikolas и его команду. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в внешнеполитическом ведомстве сделал заместитель официального представителя внешнеполитического ведомства США Ведант Патель. Чиновник охарактеризовал захват судна как незаконный. Он заметил, что подобная деятельность со стороны злоумышленников направлена на подрыв международной торговли.

Правительство Ирана должно немедленно освободить корабль и его команду. Мы продолжим проводить тесные консультации с нашими партнерами в регионе о соответствующих шагах, которые могут быть предприняты, чтобы привлечь иранский режим к ответственности. Ведант Патель, зампресс-секретаря Госдепа США

Однако в Госдепе США не дали ясного ответа прессе на вопрос о том, какие действия США и их международные союзники могут предпринять в связи с инцидентом. Ведант Патель добавил, что власти страны намерены привлечь Иран к ответственности.

В США выступили против реоккупации и блокады сектора Газа после завершения конфликта.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State