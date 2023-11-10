В США выступили против реоккупации и блокады сектора Газа после завершения конфликта

В Госдепе рассказали о будущем палестинского анклава.

Американская администрация выступает против реоккупации и блокады сектора Газа после окончания регионального конфликта на Ближнем Востоке. Дополнительно власти страны поддерживают стремление к прочному миру. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в внешнеполитическом ведомстве сделал заместитель официального представителя внешнеполитического ведомства США Ведант Патель. Чиновник пояснил, что прочный мир будет еще одним шагом к тому, чтобы текущий кризис никогда не повторился на территории.

Мы считаем, что реоккупация сектора Газа не должна произойти, так же как и попытки его блокады или осады. Мы считаем, что эти принципы помогут заложить основу условий для прочного мира и безопасности в регионе. Ведант Патель, зампресс-секретаря Госдепа США

Власти США исходят из того, что палестинский анклав не может быть платформой для терроризма и насильственных атак на еврейское государство.

США не будут участвовать в саммитах ЛАГ и ОИС по Газе.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State