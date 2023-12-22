Госдеп заявил о прогрессе в переговорах по введению гумпаузы в секторе Газа

Мэттью Миллер считает, что боевики из ХАМАС должны принять условия.

Переговоры по установлению гуманитарной паузы в секторе Газа достигли значительного прогресса, а их судьба во многом на текущий момент зависит от позиции палестинского радикального движения ХАМАС. Соответствующей информаций в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами поделился официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Мэттью Миллер. Чиновник заметил, что Вашингтон достиг значительного прогресса по вопросу, общаясь с различными должностными лицами, игроками в регионе Ближнего Востока.

Нам удалось достичь значительного прогресса на минувшей неделе во время контактов американских должностных лиц с различными игроками в регионе. Мы пытаемся вывести эту сделку на финишную прямую и считаем, что это возможно. Однако ее судьба во многом зависит от позиции ХАМАС и того, согласится ли движение на достижение договоренности Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепа США

Дипломат пояснил, что дискуссии с участием представителей США по поводу возможности введения временного перемирия в палестинском анклаве для вывода оставшихся заложников продолжаются.

В Госдепе заявили, что приговор главе "Мемориала" (признан на территории России иностранным агентом и ликвидирован решением Верховного суда) за дискредитацию ВС РФ несправедлив.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State