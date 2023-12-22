В Госдепе заявили, что приговор главе "Мемориала"* за дискредитацию ВС РФ несправедлив

Мэттью Миллер прокомментировал наказание, вынесенное в адрес иноагента в России.

В американском внешнеполитическом ведомстве посчитали несправедливым приговор сопредседателю правозащитного центра "Мемориал" (признан на территории России иностранным агентом и ликвидирован решением Верховного суда) Олегу Орлову (признан в РФ иноагентом) к 2,5 года колонии за повторную дискредитацию Вооруженных сил РФ. Соответствующей информаций в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне поделился официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер. Чиновник пояснил, что посол в Москве Линн Трейси присоединилась к другим дипломатам из 17 государств мира, которые присутствовали во время вынесения приговора инстанции.

США осуждают несправедливый приговор, вынесенный сегодня в России Олегу Орлову, известному российскому правозащитнику и сопредседателю организации "Мемориал", получившей Нобелевскую премию [мира] в 2022 году. Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепа США

В США заявили, что не направляют на Украину ни боевые части, ни инструкторов.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State