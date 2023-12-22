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В США заявили, что не направляют на Украину ни боевые части, ни инструкторов

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Мэттью Миллер прокомментировал вероятность такой помощи со стороны США для ВСУ.

Американская администрация не направляет собственные войска на Украину, а также не делают в этом  вопросе различия между боевыми частями и инструкторами для обучения вооруженных сил. Соответствующей информаций в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами поделился официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Мэттью Миллер. Чиновник ответил на вопрос СМИ о том, могут ли высказывания со стороны Белого дома об отсутствии планов по отправке солдат для сражений в рядах ВСУ значить, что в это государство могут отправиться инструкторы.

Здесь нет каких-либо нюансов, которые я бы пытался донести. Мы не направляем военных на Украину. Президент четко дал это понять.

Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепа США

По словам сотрудника Госдепа  США, президент Джо Байден более двух лет публично говорит о том, что лн не будет отправлять на Украину американские войска для участия в боевых действиях. По мнению Вашингтона, киевский режим сейчас в большей степени нуждается в одобрении Конгрессом США законопроекта, связанного с дополнительным финансированием ВСУ.

В США считают реальным заключение соглашения об освобождении заложников ХАМАС.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State 

Теги: военная помощь, госдеп, мэттью миллер
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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