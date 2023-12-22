В США заявили, что не направляют на Украину ни боевые части, ни инструкторов

Мэттью Миллер прокомментировал вероятность такой помощи со стороны США для ВСУ.

Американская администрация не направляет собственные войска на Украину, а также не делают в этом вопросе различия между боевыми частями и инструкторами для обучения вооруженных сил. Соответствующей информаций в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами поделился официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Мэттью Миллер. Чиновник ответил на вопрос СМИ о том, могут ли высказывания со стороны Белого дома об отсутствии планов по отправке солдат для сражений в рядах ВСУ значить, что в это государство могут отправиться инструкторы.

Здесь нет каких-либо нюансов, которые я бы пытался донести. Мы не направляем военных на Украину. Президент четко дал это понять. Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепа США

По словам сотрудника Госдепа США, президент Джо Байден более двух лет публично говорит о том, что лн не будет отправлять на Украину американские войска для участия в боевых действиях. По мнению Вашингтона, киевский режим сейчас в большей степени нуждается в одобрении Конгрессом США законопроекта, связанного с дополнительным финансированием ВСУ.

В США считают реальным заключение соглашения об освобождении заложников ХАМАС.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State