В США считают реальным заключение соглашения об освобождении заложников ХАМАС

Мэттью Миллер рассказал о предложении, на которое могут пойти и в Израиле, и в ХАМАС.

Вашингтон по результатам переговоров с Египтом, Израилем и Катаром полагает, что заключение соглашения по освобождению заложников, удерживаемых радикальным палестинским движением ХАМАС, возможно. Соответствующей информаций в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами поделился официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Мэттью Миллер. Чиновник пояснил, что стороны достигли прогресса в вопросе. Однако на текущий момент Госдеп не называет временные рамки реализации такого документа.

Заключение сделки возможно. Я не буду давать какое-либо оценки, потому что это зависит от ХАМАС. Мы полагаем, что сделка возможна, и надеемся, что ХАМАС согласится. Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепа США

Напомним, что новостной портал Axios со ссылкой на собственные источники сообщил о том, что на консультациях в Париже странами коллективного Запада был достигнут прогресс после того, как еврейскому государству передали предложение, согласно которому ХАМАС освобождает около 40 заложников в обмен на шестинедельный режим прекращения огня и освобождение сотен палестинских заключенных, находящихся в Израиле.

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Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State