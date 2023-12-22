В США довольны ратификацией протокола о приеме Швеции в НАТО

В Госдепе США оценили решение, принятое венгерскими депутатами по поводу расширения военного блока.

Власти США заявили, что довольны ратификацией венгерского протокола о приеме Швеции в Североатлантический военный альянс. Соответствующей информаций в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами поделился официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Мэттью Миллер. Чиновник добавил, что сейчас в Вашингтоне ожидают завершения всех формальностей этой процедуры со стороны иностранного государства. для финального согласования вопроса с союзниками.

Мы, конечно, приветствуем сегодняшнее голосование в венгерском парламенте, с нетерпением ждем завершения, готовы к получению здесь, в Вашингтоне, всех документов, чтобы приветствовать Швецию как 32-го члена НАТО. Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепа США

Ранее парламент в Будапеште ратифицировал соглашение о вступлении Швеции в НАТО. Венгрия стала последней страной в блоке, одобрившей заявку северного государства.

В Госдепе не обсуждают разговоры с Москвой на тему противоспутникового оружия.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State