В Госдепе не обсуждают разговоры с Москвой на тему противоспутникового оружия

Мэттью Миллер не раскрыл подробности.

Дипломаты из США не будут обсуждать разговоры Вашингтона и Москвы по теме противоспутникового оружия после появления слухов в СМИ о якобы разработке такового российской стороной. Соответствующей информаций в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами поделился официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Мэттью Миллер. Чиновник заметил, что у американской администрации при президенте Джо Байдене есть возможность отправки сообщений в Кремль, а также сохраняются необходимые дипломатические каналы, по которым Белый дом проясняет обеспокоенность относительно стремления РФ развить собственный противоспутниковый потенциал.

Я не буду обсуждать эти разговоры. Это все, что я скажу об этом. Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепа США

Мэттью Миллер добавил, что власти США также обсуждали эту ситуацию со своими международными союзниками. Еще 16 февраля пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Вашингтон пока не выходил на связь с Москвой после появления в общественном пространстве слухов о якобы разработке Россией собственного противоспутникового оружия.

Госдеп призвал американцев не ездить в Россию из-за якобы "угрозы задержания".

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State