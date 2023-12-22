Госдеп призвал американцев не ездить в Россию из-за якобы "угрозы задержания"

Мэттью Миллер оценил контакты с Москвой по вопросу задержанных граждан США.

Вашингтон призвал американских граждан не ездить в Россию по каким-либо причинам из-за якобы "угрозы задержания". Соответствующей информаций в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами поделился официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Мэттью Миллер. Чиновник пояснил, что специалисты продолжают добиваться консульского доступа к задержанным гражданам США в России, которые влатси называют незаконно задержанными. По вопросу между странами ведутся контакты, проблема поднимается на регулярной основе.

Ни один американский гражданин не должен рассматривать возможность поездки в Россию по какой бы то ни было причине, потому что он подвергается риску задержания. Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепа США

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Фото и видео: YouTube / U.S. Department of Stat