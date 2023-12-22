США заблокировали в СБ ООН принятие Палестины в качестве полноправного члена организации

"За" предложение выступили 12 государств.

Американская администрация применила в Совете Безопасности ООН право вето и заблокировало проект алжирской резолюции по принятию Палестины в качестве полноправного члена Всемирной организации. "За" документ, рекомендующий принять Палестину, проголосовали 12 членов Совбеза, включая Россию, Китай. Швейцария и Великобритания воздержались от голосования, против проекта резолюции выступили только США.

Напомним, что 4 апреля 2024 года Мальта удовлетворила просьбу Палестины о возобновлении рассмотрения официальной заявки страны на вступление в ООН. К своей просьбе местные власти приложили письма, в которых вступление Палестины в ООН поддерживают группа арабских государств, а также Организация исламского сотрудничества и Движение неприсоединения. В настоящее время Палестина остается в ООН в роли постоянного наблюдателя.

ООН обеспокоена риторикой на Ближнем Востоке в контексте возможного ответа Израиля.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций