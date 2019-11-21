Санкт-Петербургский культурный форум перенесли на 2021-й год из-за коронавируса

IX Санкт-Петербургский международный культурный форум ― 2020 отменили, он пройдет в следующем году. Об этом сообщила пресс-служба организаторов.
Такое решение было принято Министерством культуры РФ по согласованию с правительством РФ. Даты форума в 2021-м уже известны – это 11-13 ноября.
Безопасность участников и гостей Форума – главный приоритет организаторов. <...> В связи с ухудшением санитарно-эпидемиологической ситуации как в стране в целом, так и в Санкт-Петербурге, проведение Форума в текущем году в очном формате без угрозы распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) среди участников представляется невозможным.
говорится в сообщении.
Проводить Форум онлайн посчитали неэффективным.
Напомним, разговоры о переносе мероприятия велись еще с начала октября.
Весной из-за пандемии на 2021-й год пришлось перенести XXIV Петербургский международный экономический форум.
Фото: Piter.TV
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