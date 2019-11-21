В Минкультуры хотят отменить Санкт-Петербургский культурный форум в этом году

До международного мероприятия остался месяц.

Министерство культуры предложило отменить проведение Санкт-Петербургского международного культурного форума в 2020 году из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил "ТАСС" со ссылкой на пресс-службу Минкультуры.

Такое решение было принято после консультаций с властями Петербурга. На данный момент ведомство направило соответствующее предложение в аппарат правительства.

IX Санкт-Петербургский международный культурный форум должен был пройти с 12 по 14 ноября. Организаторами форума выступают Правительство Российской Федерации, Министерство культуры Российской Федерации, Правительство Петербурга. В прошлом году событие посетили более 15 тысяч человек из 96 стран.

Фото: Piter.TV