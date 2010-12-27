Мединский отчитался Путину об итогах культурного форума в Петербурге

Мероприятие посетили более 15 тысяч человек, было подписано боле 90 договоров.

Глава Министерства культуры Владимир Мединский отчитался Владимиру Путину об итогах Международного культурного форума в Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

По словам Мединского, форум превзошел все ожидания и по масштабу, и по числу гостей, и по числу иностранных делегаций. Событие посетили более 15 тысяч человек из 96 стран. В ходе форума было подписано более 90 международных соглашений, причем с представителями ведомств, включая Ростуризм и Россотрудничество. Дискуссии, выставки, концерты, кинопоказы, лекции и мастер-классы посетили десятки тысяч петербургских студентов.

Санкт-Петербургский международный культурный форум проходил с 14 по 16 ноября 2019 года. Его основной темой была "Культурные коды в условиях глобализации".

Ранее мы писали, что в Минкульте назвали "фигней" запрос журналистов про Мединского.