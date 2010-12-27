В Минкульте назвали "фигней" запрос журналистов про Мединского

Глава ведомства заявил, что люди, у которых в закладках нет сайта "Культура.рф", не могут называть себя культурными.

В пресс-службе Министерства культуры РФ попросили "не заниматься ерундой" и не спрашивать "какую-то фигню" в ответ на просьбу журналистов прокомментировать высказывание главы ведомства Владимира Мединского о сайте "Культура.рф". Об этом пишет "Лента.ру".

Своим мнением по поводу сайта "Культура.рф" Мединский поделился в ходе первого заседания Международного культурного форума в Петербурге. Глава Минкульта назвал сайт "самой главной в стране и самой популярной из серьезных культурных площадок и ресурсов в интернете" и отметил, что его ежедневная посещаемость составляет 100-150 тысяч человек. После этого Мединский заявил, что люди, у которых в закладках нет "Культуры.рф", не могут называть себя культурными.

На заседании также присутствовали актеры Михаил Боярский, Иван Янковский и Василий Лановой. Они признались, что никогда не слышали об этом интернет-ресурсе.

Напомним, VIII Международный культурный форум проходил в Петербурге с 14 по 16 ноября. Гостями мероприятия стали более 35 тысяч человек из 96 стран.

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Фото: Piter.TV