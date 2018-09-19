Варламов и Запесоцкий вступились за новый логотип Петербурга

Блогер и разработчик брендов назвали свежую городскую эмблему неплохой.

Вчера, 13 ноября, петербуржцы увидели новый логотип города на официальной презентации Смольного. Взамен слитого месяц назад в сеть Петра I на бирюзовом фоне появилась лаконичная надпись Saint-Petersburg внутри круга того же цвета. Новинка вызвала противоречивые эмоции и у горожан, и у профессионалов. Представленное "бирюзовое солнце" и разведенные мосты в палочках букв "Е" уже успели породить множество фотожаб и мемов в интернете.

Piter.TV поговорил с урбанистом и разработчиком брендов о новом логотипе, и вот что они нам сказали.

Блогер и урбанист Илья Варламов признался, что негативных ассоциаций новинка у него не вызвала, но старый логотип, сделанный Артемием Лебедевым, ему нравился больше.

Добротный логотип, но старый был как-то приятнее. Я оцениваю логотип исключительно по себе: захочется мне надеть майку с таким логотипом или нет. С этим мне пока непонятно, может, еще не привык. Самое первое чувство, поскольку я не сторонний наблюдатель, а погружен в эту историю со скандалами и с прошлым логотипом, и с новым, было "За-чем?". Был же хороший логотип, зачем вот это все? Новый неплохой, но зачем? – поделился Варламов.

Также блогер в шутку отметил, что бирюзовый цвет сменил бы на серый, поскольку серое солнце в северном городе – объективная реальность. Кроме того, Варламов положительно оценил спрятанные дополнительные смыслы в картинке. Черточки-мосты подтверждают запрос Варламова на то, что не все должно быть сразу очевидно.

Должен быть секрет и какая-то история – там мосты спрятаны. Единственное, опять же, зачем?! – говорит блогер.

Юрий Запесоцкий, который также пытался выиграть тендер на разработку городского логотипа год назад, столкнулся с внутренним противоречием между профессионалом и гражданином города: ожидания от эмблемы не оправдались.

Как петербуржец я разочарован тем, что увидел. Трендов много, но нужна концепция, которая объединяла бы историю и современное развитие. В новом логотипе есть только современная составляющая, но суть Петербурга не слишком отражена. За месяц отказались от спорного образа Петра Первого, и я этому рад, конечно. Разработчики успели скорректировать эту историю, это прекрасно когда слышат общественное мнение. – рассказал Запесоцкий.

По его мнению, голова русского царя могла навредить имиджу города, поскольку многие иностранные туристы просто не знают его визуально. К тому же, нейтральное решение, в котором вчера представили эмблему города, говорит разработчик брендов, позволит использовать логотип в разных направлениях. В зависимости от обстоятельств, ситуаций, сезона, мероприятий на нем могут появляться дополнительные детали.

В отличие от Варламова, Запесоцкий не оценил палочки-мосты и посчитал идею спорной.

Люди видят в надписи мосты, только когда им подсказывают. Хотелось бы, чтобы зашифрованные символы читались слету. Есть странность и противоречие с этими черточками-мостами. Я нашел в них похожесть на эмоджи, а именно на смайлик с поднятыми бровями, недоумение, удивление. Их вокруг много, они часть нашей жизни, зарубежные туристы так вообще ими живут. Вот они и навряд ли увидят разведенный мост. Профессионалы должны разбираться с тем, какие образы мы видим подсознательно, и с тем, откуда берутся смешанные чувства от просмотра графического элемента. – отметил разработчик брендов.

Также Запесоцкий подчеркнул, что акцентировать внимание на образе бирюзового солнца не стоит. Вероятнее всего, обоснование логотипа появилось уже после его утверждения. На скорую руку, так сказать. А спорный цвет, по мнению разработчика, стал хорошим компромиссом между пасмурными оттенками города и тем, каким мы хотим видеть Петербург. Яркой и с чистым голубым небом, все-таки, Северная столица иногда бывает.

А бывшему вице-губернатору города Албину новый метабренд Петербурга совсем не понравился. Вот что он сказал по этому поводу.

Фото: комитет по развитию туризма; открытые источники