Лебедев назвал Россию единственной свободной страной

Блогер оценил слова Трампа о нацбезопасности США.

Российский дизайнер и блогер Артемий Лебедев в обзоре новостей за последнее время на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" заявил о том, что настоящая свобода есть только в России. Таким образом автор шоу прокомментировал высказывание недавно избранного американского президента-республиканца Дональда Трампа о необходимости Вашингтона контролировать Гренландию в целях свободы своего государства. Иронично эксперт заметил, что якобы лидер Белого дома "украл" чужую территорию и объяснил это гарантией национальной безопасности в мире.

Если без шуток, то настоящая свобода есть только в России. Только мы... не умеем ее продавать. Научитесь ясно формулировать свои мысли. Артемий Лебедев, блогер

Напомним, что в понедельник, 23 декабря, Дональд Трамп назвал "абсолютной необходимостью" для США владеть Гренландией. Этими словами иностранный политик объяснил собственное решение назначить нового американского посла в Дании, экс-посла США в Швеции и предпринимателя Кена Хауэри. В тот же день премьер-министр Гренландии Муте Эгеде в ответ на слова Дональда Трампа заявил, что Гренландия не продается и никогда не будет продаваться.

Артемий Лебедев оценил памятник картошке.

Фото и видео: Вконтакте / Артемий Лебедев