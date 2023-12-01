Артемий Лебедев оценил памятник картошке

Блогер оценил художественное воплощение монумента овощу, размещенного в Белоруссии.

Российский блогер и дизайнер Артемий Лебедев назвал недавно установленный в Белоруссии памятник картошке бесхитростным. Специалист прокомментировал установку монумента этому сельскохозяйственноу продукту. Ролик с обзором доступен в социальной сети "Вконтакте". едущий шоу напомнил зрителям, что скульптура из бронзы малой архитектурной формы установлена в Бобруйском районе республики, возле кооператива "Гигант", который занимается выращиванием данного овоща.

Почему бы и нет? Памятник такой, конечно, по-белорусски бесхитростный. Потому что если бы я, например, делал памятник картошке, я бы поставил туда большую картофелечистку. Артемий Лебедев, дизайнер

Блогер Артемий Лебедев назвал шоу на российских телеканалах "деградацией для лимитчиков".

Фото и видео: Вконтакте / Артемий Лебедев