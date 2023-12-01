Артемий Лебедев оценил памятник картошке

Российский блогер и дизайнер Артемий Лебедев назвал недавно установленный в Белоруссии памятник картошке бесхитростным. Специалист прокомментировал установку монумента этому сельскохозяйственноу продукту. Ролик с обзором доступен в социальной сети "Вконтакте". едущий шоу напомнил зрителям, что скульптура из бронзы малой архитектурной формы установлена в Бобруйском районе республики, возле кооператива "Гигант", который занимается выращиванием данного овоща.
Почему бы и нет? Памятник такой, конечно, по-белорусски бесхитростный. Потому что если бы я, например, делал памятник картошке, я бы поставил туда большую картофелечистку.
Артемий Лебедев, дизайнер
Блогер Артемий Лебедев назвал шоу на российских телеканалах "деградацией для лимитчиков".
Фото и видео: Вконтакте / Артемий Лебедев
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