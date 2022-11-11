Блогер Артемий Лебедев назвал шоу на российских телеканалах "деградацией для лимитчиков"

Гость шоу оценил качество российских и иностранных ТВ-передач.

Популярный российский блогер и дизайнер Артемий Лебедев раскрыл свое отношение к отечественному телевидению. Позицией гость YouTube-программы поделился в авторской передаче шоумена Сергея Мезенцева. Лебедев раскритиковал ТВ за недостаток более качественных проектов. По мнению спикера, на телевидении показывают треш-передачи для "селюков".

Казалось бы, нас могли бы увлекать чем-то более содержательным, поддерживать нас в тонусе. Чтобы был не эфир Первого-Второго канала с длинными шоу, вот это вот конченое *** [позорище], абсолютно даунгрейд. полный, прям деградация для каких-то просто лимитчиков. Артемий Лебедев, блогер

В качестве примера более качественных программ Артемий Лебедев привел проекты британского телеканала BBC. Блогер полагает, что в иностранных программах поддерживается высокий уровень операторской, дикторской и сценарной работы, имеется уважение к зрителям, которые увлекатся научно-популярным контентом.

Лебедев пожаловался на "первобытный" уклад в Каире.

Фото и видео: YouTube / sergeymeza