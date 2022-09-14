Он также подверг критике организованность процессов в заграничном аэропорту города.

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев пожаловался на "первобытный" уклад в Каире. Об этом он сообщил в своем YouTube-канале.

По словам блогера, в "ходящем на четвереньках Египте" люди ведут себя омерзительно, а страна пропитана коррупцией, некрасивым поведением и антисанитарией. Он также подверг критике организованность процессов в заграничном аэропорту Каира. Лебедев сообщил, что летел в Грецию с пересадкой в Египте.

2022 год, а ребята до сих пор не научились вести себя нормально. Артемий Лебедев, блогер

Ранее Смолов рассказал о том, как бороться с похмельем.

Видео: YouTube / Артемий Лебедев