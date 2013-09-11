Власти Гренландии не обсуждают возвращение в ЕС

Остров вышел из Европейского сообщества в 1985 году.

Власти Гренландии в настоящее время не обсуждают возвращение острова в состав Европейского союза из-за недостаточной гибкости регионального сообщества. Соответствующий комментарий во время интервью испанской газете Español дала местный министр по бизнесу, торговле, юстиции, гендерного равенства и минеральным ресурсам Наая Натаниэльсен. Чиновница обсудила со СМИ недавние высказывания американского президента-республиканца Дональда Трампа о том, что остров должен войти в состав США. Журналисты также задали эксперту вопрос о том, намерены ли власти вернуться в состав ЕС.

Нет, мы не этого не делали. Мы - маленькая страна, а Евросоюз - слишком регулирован. Это не для нас. Наша политика в области рыболовства - это то, что помешало бы многим гренландцам проголосовать за вступление в институты ЕС. Наая Натаниэльсен, министр в Гренландии

Натаниэльсен добавила, что Гренландия довольна своими отношениями с блоком, однако чиновники не рассматривают возможное членство как что-то положительное для государства. В противном случае острову придется соблюдать европейские нормы и законы, в которых нет достаточной гибкости. Чиновница сравнила ситуацию с автомобилем, который движется медленно, но при этом Гренландия намерена "передвигаться быстрее других".

