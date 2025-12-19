Лавров считает, что США, Дания и Гренландия договорятся между собой

Глава МИД РФ уверен, что вопрос не находится в компетенции Москвы.

Вашингтонская администрация при президенте-республиканце Дональде Трампе, Дания и Гренландия, вероятно, договорятся друг с другом о будущем статусе острова. Соответствующее заявление сделал российский министр по иностранным делам Сергей Лавров, выступая в эфире интернет-проекта "Эмпатия Манучи". Дипломат уточнил, что российский президент Владимир Путин уже четко объяснил общественности, что речь не идет о вопросе, который находится в поле нашего внимания.

Думаю, что США, Дания, Гренландия как-то между собой договорятся. Теперь еще Евросоюз хочет участвовать. Он везде хочет "воткнуться" со своими услугами. Вроде бы "захват" отменяется, договорились о чем-то вроде "полуаренды", "полупокупки". Мы не знаем. На самом деле это не наш вопрос. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Напомним, что американский политический лидер Дональд Трамп сообщил 31 января о начале переговоров о дальнейшей территориальной принадлежности Гренландии. Глава Белого дома выразил надежду на достижение хорошей сделки как для США, так и для европейского региона. Дональд Трамп заметил, что стороны смогли согласовать уже многое. Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к своим союзническим обязательствам по НАТО подписали договор. В документ говорится о том, что США взяли на себя обязательства по обороне острова от возможной внешней агрессии.

Фото и видео: Вконтакте / ЭМПАТИЯ МАНУЧИ