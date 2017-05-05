В соцсети "слили" новый туристический логотип Петербурга

Юрий Запесоцкий, также участвовавший в тендере на разработку эмблемы, разочаровался в результате.

В соцсетях, не дождавшись официальной презентации в ноябре, появился новый туристический логотип Северной столицы. О его создании рассказал на своей странице в Facebook Юрий Запесоцкий, к посту была приложена фотография без источника, которое Запесоцкому "прислали по вотцапу".

Новая эмблема туристического бренда города представляет из себя черно-белую голову Петра I в голубом обрамлении и трехэтажную черную надпись "SAINT PETERSBURG" с элементами голубого цвета.

Запесоцкий пишет, что год назад начал участие в тендере на разработку логотипа, отметив, что на работу дали всего 40 дней. За проект он с командой взялся из-за внушительных знаний и наработок по брендингу территорий. Однако тендер выиграла компания "SPN Communications".

Запесоцкий подчеркнул, что причастным к проекту не показали завершившиеся только к 20 декабря работы.

"Смольный принял и оплатил их [работы]. Презентация проекта состоится после его согласования". Думаю, эта новость разочаровала всех причастных. И нам в том числе в указанных обстоятельствах было важно увидеть реализованный проект, чтобы убедиться, что он действительно круто выполнен, и что от нашего проигрыша в тендере бренд города точно не пострадал, а может быть и выиграл", – говорит Запесоцкий.

Также бренд-мастер отметил нарушения закона о туристской деятельности и конкуренции у победившего проекта. Новость Смольного о презентации нового бренда на замену логотипа от студии Артемия Лебедева Запесоцкий воспринял скептически.

"Теперь я могу откровенно сказать. Мало того, что результат ребрендинга турбренда Санкт-Петербурга собираются представить лишь через год (которого было бы вполне достаточно, чтобы осуществить глубокую проработку) после начала работ, а не через 40 дней, которые отводились на проект, так еще и по проникшим в интернет изображениям нового бренда становится очевидным, что такой туристический образ Санкт-Петербургу ничем не поможет", – критикует Запесоцкий.

Бренд-мастер подчеркнул, что ни эмблема Лебедева не "отражала дух Петербурга", ни новая. Размещение на логотипе Петра I он посчитал просто "надежным" решением в условиях торопливой работы. По его мнению, облик Петра I не сыграет особенной роли для иностранных туристов.

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Фото: Юрий Запесоцкий / Facebook