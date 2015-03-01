Петербург готовится к празднованию 600-летия Соловков

На Соловках дважды бывал Пётр I.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов принял участие в заседании оргкомитета по подготовке к празднованию 600-летия основания первого монашеского поселения на Соловках, которое будет отмечаться в 2029 году. Заседание в режиме видеоконференции провел заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

Дмитрий Чернышенко отметил, что активная подготовка к юбилею уже началась, а первые мероприятия запланированы на 2027 год. На заседании обсуждались планы мероприятий и ход строительства и реконструкции объектов, включенных в план-график, готовность которых должна быть обеспечена к 2029 году.

"В истории Петербурга и Соловецкого монастыря много общих страниц. На Соловках дважды бывал Пётр Первый. В церкви Апостола Андрея Первозванного на Большом Заяцком острове было положено духовное начало походу на Ладогу и Неву в 1702-1703 годах. Символично, что поход завершился основанием Санкт‑Петербурга на Заячьем острове. В память об этих событиях в 2022 году открыт туристический маршрут из Петербурга в Арктическую зону с посещением Соловецкого монастыря" Александр Беглов

Президент России подписал указ о праздновании юбилея в 2023 году. Александр Беглов вошёл в состав оргкомитета по подготовке к празднованию, а также в попечительский совет Фонда сохранения и развития Соловецкого архипелага.

Ранее Piter.TV сообщал, что по решению суда собственник деревянной дачи в Ломоносове проведет реставрацию.

Фото: администрация Санкт-Петербурга