По решению суда собственник деревянной дачи в Ломоносове проведет реставрацию

Объектом владеет физическое лицо, которому необходимо было отреставрировать дачу до августа 2024 года.

Собственник деревянной дачи в Ломоносове по решению суда обязан отреставрировать ее. Работы должны провести в течение 2 лет, рассказали в КГИОП Петербурга 28 февраля.

Здание на Морской улице, 5, построили во второй половине XIX века, оно является региональным памятником. Эта дача остается единственной сохранившей первоначальные архитектурные формы района Мартышкино. Благодаря домику делается акцент на въезд в Ораниенбаум.

Объектом владеет физическое лицо, которому необходимо было отреставрировать дачу до августа 2024 года, однако требование не выполнено, что послужило основанием для обращения в суд с соответствующим исковым заявлением.

Так, Петродворцовый районный суд Петербурга удовлетворил требования городского КГИОП и обязал собственника выполнить ремонт и реставрацию здания, демонтировать сооружения, самовольно установленные на территории памятника.

Ранее на Piter.TV: реставрация Водонапорной башни продолжается в Приоратском парке Гатчины.

Фото: пресс-служба КГИОП Петербурга