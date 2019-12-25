Реставрация Водонапорной башни продолжается в Приоратском парке Гатчины

В городе Гатчина Ленинградской области продолжаются реставрационные работы на Водонапорной башне в Приоратском парке. Специалисты восстанавливают кирпичную кладку и заменяют старые кирпичи новыми. Об этом сообщает "Парковое агентство".
Уже частично разобраны перекрытия, идет обсуждение вариантов восстановления кессонных потолков в верхней части башни, где раньше находилась водная ёмкость. Сама ёмкость уже демонтирована и утилизирована. Реставраторы скоро приступят к снятию старой крыши и ремонту круглых оконных проемов.
Работы стартовали в сентябре прошлого года и, как ожидается, завершатся к декабрю 2025 года.
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Фото: ВКонтакте / Парковое агентство
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