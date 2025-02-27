Петербуржцам рассказали об "аптекарском огороде" в саду Александра Матросова

Неподалеку от станции метро "Лесная" будут выращиваться различные лекарственные растения.

В Санкт-Петербурге создадут "аптекарские" огороды в различных зеленых зонах. Одна из таких площадок появится в Выборгском районе, в саду имени Александра Матросова, неподалеку от станции метро "Лесная". Информация предоставлена пресс-службой вице-губернатора Евгения Разумишкина, пишет "Петербургский дневник".

В центральной части зоны отдыха планируется создание аптекарского огорода, где будут выращиваться различные лекарственные растения, такие как мята перечная, эхинацея пурпурная, тимьян ползучий, душица обыкновенная, шалфей лекарственный, лофант анисовый и другие.

Ранее мы сообщили о том, что в "Петергофе" весной высадят более 60 тыс. цветов.

Фото: СПП Выборгское