Россияне выбрали Петербург для поездки на ноябрьские праздники

Также фаворитами для выходных путешествий стали Москва, Прага, Амстердам и Стамбул.

Россияне выбрали для поездок на ноябрьские праздники Москву, Петербург и Прагу. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сервис планирования путешествий.

В грядущем ноябре россияне будут отдыхать со 2 по 4 число. Больше всего билетов для короткого отдыха в эти даты традиционно продано в Петербург, Москву и Сочи. Для маленьких путешествий заграницу выбирают Прагу, Стамбул и Амстердам.

В десятке лидеров для выходных поездок оказались также Калининград, Краснодар, Берлин, Париж. Выпала из списка Рига, которая ранее тоже была популярна.

Отмечается, что для более выгодных перелетов следует отправиться в путешествие чуть раньше, а вернуться немного позже. Так билеты обойдутся гораздо дешевле, нежели взятые непосредственно в выходные даты.

Зимние праздники тоже могут оказаться выгодными: билеты на новогодние "Сапсаны" подешевеют до 1860 рублей.

Фото: Piter.TV