Билеты на новогодние "Сапсаны" подешевеют до 1860 рублей

Акция коснется только поездов, отправляющихся 31 декабря и в новогоднюю ночь.

Пассажирам, планирующим накануне Нового года или в праздничную ночь отправиться из Петербурга в Москву или Нижний Новгород, подготовили подешевевшие билеты на "Сапсан". Об этом сообщила пресс-служба ОАО "РЖД".

Поездка из Москвы в Северную столицу в базовым классом обойдется в 1860 рублей по зафиксированной на праздники цене, а из Петербурга в Новгород можно доехать за 2589 рублей.

Акция коснется всех "Сапсанов", отправляющихся с 17.00 31 декабря 2019 года и до 00:00 2 января 2020 года.

Билеты по специальным ценам можно купить уже сейчас в кассах дальнего следования или онлайн.

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Фото: Piter.TV