Между Петербургом и Псковом начнут ходить ночные "Ласточки"

Поезда начнут курсировать с 1 ноября.

ОАО "РЖД" решил запустить на популярном маршруте Петербург-Псков два ночных электропоезда, сообщается на сайте компании. Поздние "Ласточки" присоединятся к имеющимся сейчас трем парам поездов, курсирующим в утреннее, дневное и вечернее время.

Новые скоростные поезда начнут ежедневно перевозить пассажиров с 1 ноября. Из Петербурга "Ласточка" будет уезжать в 23.30 с Балтийского вокзала и прибывать в Псков в 03.00 ночи. Обратный выдвинется в 22.40 и финиширует в 02.10. По пути поезд будет делать остановки в Гатчине, Луге, Плюссе и Стругах Красных.

Билеты на ночные рейсы "Петербург-Псков" уже можно приобрести в кассах дальнего следования. Стоимость будет не фиксированной: роль играют время, оставшееся до отправления поезда, и пассажирский спрос на рейс.

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Фото: Piter.TV