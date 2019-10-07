В РЖД назвали сроки запуска ВСМ между Москвой и Петербургом

Общая стоимость проекта оценивается примерно в 1,5 трлн руб.

В 2026 году РЖД могут запустить высокоскоростную железнодорожную магистраль (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом. Об это сообщает РИА "Новости" со ссылкой на начальника центра организации скоростного и высокоскоростного сообщения железнодорожной монополии Дмитрий Катцын.

По словам спикера, работы по строительству могут начаться в скором времени. Если это произойдет сроки сдачи объекта сдвинуться на два года запланированного. Всего рассматривается четыре варианта трассы, оба из которых проходят рядом с Великим Новгородом.

Общая стоимость проекта оценивается примерно в 1,5 трлн руб. Время поезда в пути составит 2 часа 10 мин. За билеты пассажирам придется заплатить 3,4 тыс. руб.

Видео: YouTube/rzdtvru