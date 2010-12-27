Шаверма, парадная, бургер. Как новый метабренд Петербурга стал мемом

Главным элементом логотипа стало "березовое холодное северное солнце".

В среду, 13 ноября, власти Северной столицы официально представили метабренд Петербурга. В окончательном варианте дизайнеры исключили из рисунка Пётра I и оставили "березовое холодное северное солнце". Новый логотип Северной столицы не только вызвал критику, но и породил огромное количество мемов в соцсетях. Piter.TV собрал самые забавные.

В чём суть критики?

Чаще всего пользователей в соцсетях не устраивает минимализм нового логотипа. Напомним, что в первоначальном варианте на метабренде гордо красовался символ Северной столицы — Пётр I. На тему нового туристического логотипа даже высказался экс-вице-губернатор Албин. Он заявил, что можно было предложить что-то из направления "ню".

Мемы в соцсетях

В большей степени пользователей рассмешило последнее слово в новом логотипе. Дело в том, что надпись расположена так, что в конце логотипа написано "БУРГ". В соцсетях предположили, что дизайнер "шлёт привет" петербургским бургерам.

Также горожан возмутила стоимость нового логотипа города на Неве. Известно, что метабренд выполнен одним из крупнейших коммуникационных агентств России, SPN Communication, за 7,05 млн руб.

Также пользователи предположили, что логотип от SPN Communication недостаточно отражает петербургский стиль. В соцсетях предложили более актуальные варианы:

Не обошлось и без отсылок к современной культуре. Находчивый пользователь с помощью фотошопа превратил логотип в игру слов. Так, вместо слова "ПЕТЕР" появился персонаж из мультсериала "Гриффина" по имени Питер.

Также в соцсетях предложили правительству Москвы не тратить деньги на новый логотип и придумали новый. За основу было решено взять "березовое холодное северное солнце".

Создатели петербургского метабренда о своем детище

По словам представителей SPN Communication, разработка метабренда города не сводилась только к визуальному решению и созданию логотипа. Отмечается, что это лишь 10% всей проделанной работы.

Метабренд содержит подробную инструкцию по коммуникации с разными видами туристов. Логотип будет менять цвет в зависимости от сферы применения. При этом рисунок с Петром I окончательно никуда не исчез. Планируется, что он появится на оформлении официальных документов или стендов города на выставках и форумах.

Ранее мы сообщали о том, что в Главном Штабе Эрмитажа открылся VIII Санкт-Петербургский международный культурный форум.

Фото:Десигн/вк, петербургский дневник, Юрий Запесоцкий / Facebook, Свидетели и Егоры/Telegram