В Главном Штабе Эрмитажа открылся VIII Санкт-Петербургский международный культурный форум

Форум пройдет с 14 по 16 ноября.

В Главном Штабе Эрмитажа 14 ноября открылся VIII Санкт-Петербургский международный культурный форум.

В торжественной церемонии приняли участие официальные лица, главы международных организаций, руководители секций Форума, главы крупнейших учреждений культуры, видные общественные деятели, ведущие эксперты в сфере международного культурного сотрудничества и почетные гости.

В официальной церемонии открытия приняли участие заместитель председателя правительства России Ольга Голодец, министр культуры Владимир Мединский, губернатор Петербурга Александр Беглов. На сегодня запланированы подписания соглашений, панельные дискуссии, круглые столы, прием иностранных делегаций, многочисленные фестивальные события.

В 2019 году мы побили рекорд, Число участников в этом году превысило 35 тысяч человек, на форум прибыли специалисты из 91 страны, отметила заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Ольга Голодец

Губернатор Петербурга заявил, что на форуме планируется подписать более 90 соглашений.

Накануне петербуржцам показали площадки VIII Международного культурного форума.

Фото и видео: Piter.TV