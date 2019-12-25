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Санкт-Петербургский международный культурный форум состоится в ноябре
Сегодня, 8:38
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Санкт-Петербургский международный культурный форум состоится в ноябре

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Последний раз мероприятие проводили в 2019 году.

В ноябре 2023 года в Северной столице состоится Санкт-Петербургский международный культурный форум. Мероприятие анонсировала министр культуры РФ Ольга Любимова в беседе с ТАСС.

Культурный форум, конечно, состоится. Мы сейчас немного меняем архитектуру. Но он точно будет. Надеюсь, что будет очень ярким, безусловно, международным.

Ольга Любимова, министр культуры РФ

Напомним, что форум планировали провести в прошлом году. Для него разработали новый формат, который подразумевает разделение программы на 4 тематических блока по основным направлениям отрасли: "Искусство", "Музеи и культурное наследие", "Креативные индустрии и современное искусство" и "Кино". В итоге событие решили отменить.

Последний раз Культурный форум в Петербурге был проведён в 2019 году.

Ранее мы сообщили о том, что Путин подарил президенту Зимбабве вертолет на саммите Россия — Африка.

Фото: Piter.TV

Теги: международный культурный форум, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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