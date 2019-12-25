В текущей ситуации Минкультуры России не считает уместным проведение форума и вынуждено сообщить о его отмене, заявили в ведомстве.

В этом году в Петербурге отменили международный культурный форум. Об этом 21 октября рассказали в пресс-службе Министерства культуры РФ.

В текущей ситуации Минкультуры России не считает уместным проведение форума и вынуждено сообщить о его отмене отметили в министерстве.

В министерстве надеяться, что российские деятели культуры, руководители и эксперты, а также зарубежные коллеги смогут встретиться на форму в 2023 году.

Напомним, что на проведение Санкт-петербургского культурного форума в 2022 году выделят 100 млн рублей. Мероприятие профинансируют Министерство культуры РФ и правительство Петербурга на паритетной основе. Постановление о выделении средств подписал губернатор города. Позже в сентябре стало известно, что Петербургский Культурный форум перенесли на ноябрь. Мероприятие должно было пройти в обновлённом формате. В качестве основных площадок выбрали Главный штаб и Мраморный дворец. В общей сложности форум будет разделён на 4 тематических блока – искусство, кино, креативные индустрии, музеи и культурное наследие.

Ранее в Петербурге еще не выполнен план по частичной мобилизации. По словам Картаполова, Петербург идёт в соответствие с полученным планом и успешно его реализует.

Фото: Piter.tv

