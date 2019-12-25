Петербургский Культурный форум перенесли на ноябрь

Мероприятие пройдёт в обновлённом формате. В качестве основных площадок выбраны Главный штаб и Мраморный дворец.

В 2022 году Санкт-Петербургский международный культурный форум перенесли с октября на период с 10 по 12 ноября. Мероприятие состоится в новом формате, сообщила министр культуры Ольга Любимова в своём Telegram.

По словам руководителя, приоритетной задачей мероприятия в этот раз станет установление у него статуса площадки для принятия стратегических решений в области культурной политики страны. В общей сложности форум будет разделён на 4 тематических блока – искусство, кино, креативные индустрии, музеи и культурное наследие.

Как добавила Любимова, основные события форума пройдут в Главном штабе и Мраморном дворце.

Ранее мы сообщили о том, что

Фото: Piter.TV