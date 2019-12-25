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Петербургский Культурный форум перенесли на ноябрь
Сегодня, 15:12
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Петербургский Культурный форум перенесли на ноябрь

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Мероприятие пройдёт в обновлённом формате. В качестве основных площадок выбраны Главный штаб и Мраморный дворец.

В 2022 году Санкт-Петербургский международный культурный форум перенесли с октября на период с 10 по 12 ноября. Мероприятие состоится в новом формате, сообщила  министр культуры Ольга Любимова в своём Telegram. 

По словам руководителя, приоритетной задачей мероприятия в этот раз станет установление у него статуса площадки для принятия стратегических решений в области культурной политики страны. В общей сложности форум будет разделён на 4 тематических блока –  искусство, кино, креативные индустрии, музеи и культурное наследие.

Как добавила Любимова, основные события форума пройдут в Главном штабе и Мраморном дворце.

Ранее мы сообщили о том, что

Фото: Piter.TV

Теги: культурный форум в петербурге, осень, перенос мероприятия, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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