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В Петербурге еще не выполнен план по частичной мобилизации
Сегодня, 11:09
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге еще не выполнен план по частичной мобилизации

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По словам Картаполова, Петербург идёт в соответствие с полученным планом и успешно его реализует.

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов рассказал журналистам о частичной мобилизации в Петербурге. По его словам, она ещё не закончена, но идёт по плану. Об этом он сообщил на брифинге в офисе партии "Единая Россия".

По словам Картаполова, Петербург идёт в соответствие с полученным планом и успешно его реализует.

При этом председатель комитета Госдумы по обороне не назвал конкретные цифры по мобилизованным в Северной столице.

Ранее на  Piter.tv: В ЖК в Купчино провели обход квартир для выдачи повесток мобилизованным.

Фото: Piter.tv

Теги: андрей картаполов, мобилизация
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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