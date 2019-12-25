В Петербурге еще не выполнен план по частичной мобилизации

По словам Картаполова, Петербург идёт в соответствие с полученным планом и успешно его реализует.

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов рассказал журналистам о частичной мобилизации в Петербурге. По его словам, она ещё не закончена, но идёт по плану. Об этом он сообщил на брифинге в офисе партии "Единая Россия".

По словам Картаполова, Петербург идёт в соответствие с полученным планом и успешно его реализует.

При этом председатель комитета Госдумы по обороне не назвал конкретные цифры по мобилизованным в Северной столице.

Ранее на Piter.tv: В ЖК в Купчино провели обход квартир для выдачи повесток мобилизованным.

Фото: Piter.tv