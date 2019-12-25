Утром в Купчино у одного из ЖК дежурили полиция и сотрудники военкомата

В районной администрации отметили, что "механизм работы с населением по поводу мобилизации заржавел, поэтому приходится прибегать к подобным мерам".

Жители дома на Бухарестской улице в панике: у парадных их встречают с повестками. О том, что к ЖК "Купчинские ворота" утром 20 октября пришли сотрудники военкомата с полицией, "Фонтанке" сообщили читатели.

В администрации Фрунзенского района "Фонтанке" подтвердили данный факт. Однако уточнили, что повестки о необходимости явиться в военкомат были вручены некоторым жителям данного дома еще в сентябре, но по данным повесткам пришли не все.

В администрации отметили, что "механизм работы с населением по поводу мобилизации заржавел, поэтому приходится прибегать к подобным мерам".

Неделю назад жители ЖК "Ладожский парк" на улице Ворошилова в Невском районе сообщили о полицейских и предполагаемых сотрудниках военкомата, которые караулят мужчин у подъезда. Однако в администрации позднее пояснили, что таким образом искали тех, кто не явился по ранее врученным повесткам.

Фото: Piter.tv