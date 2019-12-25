Сотрудники полиции и военкомата караулят мужчин у подъездов в Петербурге

В администрации Калининского района подтвердили, что такие мероприятия проводятся.

Жители ЖК "Ладожский парк" на улице Ворошилова в Невском районе сообщили о полицейских и предполагаемых сотрудниках военкомата, которые караулят мужчин у подъезда. Судя по фото, они уже остановили несколько человек, но продолжение истории неизвестно.

Пользователи соцсетей обратили внимание на то, что беседа ведется с мужчинами, которые могут не подходить по возрасту для мобилизации.

Об облаве в Калининском районе также пишет "Фонтанка". Там полицейские были замечены у жилого комплекса на Кушелевской дороге. В районной администрации сообщили, что жителей караулят, чтобы уточнить учетные данные жителей для вручения повесток. Сотрудники МВД вместе с сотрудниками районной администрации оказывают содействие сотрудникам военкомата.

Сенатор Совета Федерации Андрей Клишас попросил дать правовую оценку тем, кто устраивает облавы и санкционирует их.

Фото: ВКонтакте / .ιl Ладожская рулит lι. / Красногвардейский р-н