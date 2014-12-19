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Путин подарил президенту Зимбабве вертолет на саммите Россия — Африка
Сегодня, 21:57
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Путин подарил президенту Зимбабве вертолет на саммите Россия — Африка

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Судно в скором времени доставят в Зимбабве.

Президент РФ Владимир Путин подарил президенту Зимбабве Эммерсону Мнангагве вертолет на саммите Россия — Африка в Петербурге. Об этом пишет ТАСС.

Его превосходительство президент Путин подарил его превосходительству президенту Мнангагве президентский вертолет, который вскоре будет доставлен в Зимбабве.

Эммерсон Мнангагве, президент Зимбабве

Напомним, что второй форум Россия — Африка проходит в петербургском "Экспофоруме" 27 и 28 июля. Саммит ограничил движение, перевел больницы города на особый режим работы и отправил петербуржцев на "удаленку".

Фото: ТАСС (Вячеслав Прокофьев)

Теги: подарок президента, саммит россия африка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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