Путин подарил президенту Зимбабве вертолет на саммите Россия — Африка

Судно в скором времени доставят в Зимбабве.

Президент РФ Владимир Путин подарил президенту Зимбабве Эммерсону Мнангагве вертолет на саммите Россия — Африка в Петербурге. Об этом пишет ТАСС.

Его превосходительство президент Путин подарил его превосходительству президенту Мнангагве президентский вертолет, который вскоре будет доставлен в Зимбабве. Эммерсон Мнангагве, президент Зимбабве

Напомним, что второй форум Россия — Африка проходит в петербургском "Экспофоруме" 27 и 28 июля. Саммит ограничил движение, перевел больницы города на особый режим работы и отправил петербуржцев на "удаленку".

Фото: ТАСС (Вячеслав Прокофьев)