Больницы Петербурга перейдут на особый режим в период проведения саммита Россия — Африка

Около 20 стационаров обеспечат медицинское обслуживание участникам форума.

Петербургские больницы отчитываются Смольному о переходе на особый режим работы в период проведения саммита Россия — Африка. Об этом пишет "Фонтанка".

Соответствующее распоряжение Комитета по здравоохранению вышло 12 июля. Согласно нему, медицинские учреждения должны отчитаться о готовности по медицинскому, антитеррористическому и другим направлениям. Кроме того, сотрудникам больниц необходимо сообщать о чрезвычайных происшествиях скорой помощи, полиции, ФСБ и МЧС.

Около 20 стационаров обеспечат медицинское обслуживание участникам форума. Среди них Мариинская больница, Институт имени Джанелидзе, Госпиталь для ветеранов войн и другие.

Ранее на Piter.TV: президент Египта приедет в Петербург на саммит Россия — Африка.

Фото: Piter.TV