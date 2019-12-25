Президент Египта приедет в Петербург на саммит "Россия – Африка"

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси примет участие в саммите "Россия – Африка". Форум пройдет в нашей стране 27-28 июля.

В июне посол России в Египте Георгий Борисенко заявил, что Москва рассчитывает на участие египетского лидера, однако позднее информация о том, что президент Абдель Фаттах ас-Сиси примет участие в мероприятии, не подтвердилась. Об этом пишет ТАСС.

На следующей неделе в Северной столице пройдет второй саммит "Россия – Африка". Первый саммит прошел в Сочи 22-24 октября 2019 года. Саммит был организован под лозунгом "За мир, безопасность и развитие".

Ранее сообщалось, что в рамках саммита Россия — Африка пройдет выставка об экспедиция Николая Гумилева

Фото: Piter.TV