В рамках саммита Россия — Африка пройдет выставка об экспедиция Николая Гумилева

Аналогичная экспозиция была доступна петербуржцам в 2021 году.

27 июля на площадке Русского географического общества в Санкт-Петербурге открывается выставка "Колдовская страна. По следам абиссинской экспедиции". Об этом 19 июля на пресс-конференции ТАСС рассказала заведующая Центральным лекторием имени Ю. М. Шокальского штаб-квартиры Русского географического общества в Северной столице Любовь Чурина.

Стоит отметить, что в 2021 году уже проходила аналогичная выставка, приуроченная к 135-летию со дня рождения поэта Серебряного века, путешественника и африканиста Николая Гумилева. Тогда она прошла в саду музея Анны Ахматовой в Фонтанном доме и включала в себя фотографии африканских экспедиций Н. Гумилева, сделанные в 1913 году, и материалы Татьяны Федоровой, снятые уже в 2008-м в ходе экспедиции, организованной Кунсткамерой.

На современных снимках изображены те же места, ракурсы и даже похожие герои, отчего соседство фотографий друг с другом выглядит очень эффектно. Как будто Абиссиния Гумилева остается такой же и в XXI веке.

Сейчас же Русское географическое общество (РГО) собирается обновить эту выставку и расширить ее масштабы. Сначала она откроется в штаб-квартире РГО в Санкт-Петербурге и станет частью культурной программы предстоящего саммита и экономического форума Россия — Африка. Далее выставку планируют передать в библиотеки города. Первым получателем станет централизованная библиотечная система Красносельского района.

Обладая этим сокровищем, этой удивительной выставкой, мы понимаем, что как можно больше людей должны с ней ознакомиться, <...> чтобы путешествие, начатое Николаем Гумилевым, продолжилось по Петербургу. Любовь Чурина, заведующая Центральным лекторием имени Ю. М. Шокальского штаб-квартиры Русского географического общества

Также, по словам Чуриной, экспозиция будет дополнена материалами, которые рассказывают о вкладе РГО в освоение Африки, а конкретно записями, фотографиями и предметами с экспедиций путешественника Егора Ковалевского и ученого Николая Вавилова.

Автор: Жасмин Гюлдан.

Фото: сайт "Кунсткамеры" (2021 год)