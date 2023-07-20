В музее Ахматовой открылась выставка с письмом Гумилёва с фронта 1914 года

Экспозиция в Фонтанном доме собрала уникальные предметы, связанные с поэтом, включая его семейное фото в Царском Селе и фотографии из следственных дел.

В Музее Анны Ахматовой в Фонтанном доме открылась выставка "Прапамять", посвящённая поэту Николаю Гумилёву. В экспозиции представлены уникальные предметы, связанные с жизнью и творчеством драматурга. Об этом сообщил вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский в своём Telegram-канале.

В их числе — письмо с фронта действующей армии в 1914 году, единственная семейная фотография в Царском Селе, где они втроём — с сыном, а также фотографии из следственных дел. Борис Пиотровский, вице-губернатор Санкт-Петербурга

В Фонтанном доме также можно увидеть сборники стихов и старинную гравюру "Персидская миниатюра", которой Гумилёв посвятил стихотворение в своём последнем сборнике "Огненный столп".

Выставка "Прапамять" позволяет посетителям прикоснуться к личной истории поэта, чьё творчество и судьба неразрывно связаны с Серебряным веком русской поэзии. Экспозиция продолжает традицию Фонтанного дома как центра сохранения памяти о литературном наследии и трагических страницах истории XX века.

