Победитель конкурса эскизного памятника Гумилеву рассказала о подготовке к созданию скульптуры

Придумать образ и воплотить его в жизни нужно было всего за 1,5 месяца.

На этой неделе в Петербурге подвели итоги конкурса эскизов памятнику Николаю Гумилеву. Победителем стала скульптор, выпускница Санкт-Петербургской академии художеств им. Ильи Репина Екатерина Пильникова. Она рассказала Piter.TV о том, как готовится к созданию работы, а также о важности подобных конкурсов для мастеров.

О проведении конкурса было объявлено в октябре, а победителей выбрали 15 декабря. Изначально сроки были еще более сжатыми, но затем их продлили. По факту у архитекторов, скульпторов, дизайнеров, художников было всего 1,5 месяца, чтобы придумать образ и материализовать его.

По словам Екатерины Пильниковой, это действительно совсем небольшой срок. Она считает, что ей очень помогло образование в Академии художеств, которая, по ее словам, учит работать в разных условиях и готовит настоящих профессионалов. Перед созданием скульптуры Гумилева мастер читала его стихотворения, биографию. "Без этого никак", — отметила Пильникова. Автор ориентировался на античную скульптуру, что выразилось в лаконичном бюсте и прямых геометрических формах.

Победа на конкурсе не означает, что в итоге именно этот эскиз будет реализован. По словам главы Кронштадтского района Олега Довганюка, окончательное решение будет за местной администрацией и жителями. Екатерина Пильникова сказала, что она занимается творческой работой, и не вдавалась в эти подробности, хотя ситуация с тем, какой памятник в итоге будет поставлен, удивляет. Иногда реализация затягивается на годы. Так было, например, с памятником Петру Чайковскому. Тогда эскиз Пильниковой тоже вошел в число финалистов, потом история "заглохла". Победителей было двое, но чью задумку все-таки решили воплотить в жизнь, так и неясно. При этом памятник планировали установить в 2022 году.

Скульптор работает как свободный мастер. По ее словам, проведение подобных конкурсов является важным.

Это важно для скульпторов, потому что таким образом удается сделать что-то для города. Екатерина Пильникова.

Несмотря на то, что конечный проект пока не утвержден, победители конкурса получат деньги уже сейчас. Призовой фонд составит 1 млн рублей. Победителю полагается 500 тысяч рублей, серебряному призеру — 300 тысяч рублей, за третье место — 200 тысяч рублей. Создание памятника потребует выделения новых средств. Ранее мы показывали работы, которые заняли второе и третье место.

Фото: Piter.TV, Instagram / @katerinapilnikova