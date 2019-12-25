В Петербурге объявили победителей конкурса на проект памятника Николаю Гумилеву

Все три эскиза нуждаются в доработке, поэтому еще неизвестно, что возведут в Кронштадте.

В среду, 15 декабря, подвели итоги открытого конкурса на эскизный проект памятника поэту Николаю Гумилеву. Он должен появится на безымянном бульваре на улице Комсомола, от улицы Восстания до Советской улицы в Кронштадте.

В конкурсе участвовали 30 работ, однако только три заняли призовые места.

Первое место заняла скульптор Екатерина Пильникова. Бронзовый бюст, выполненный в классическом стиле, будет установлен на пьедестал с "вертикальным разломом". Он обозначает две ипостаси поэта.

Второе место досталось скульптору-художнику Эдуарду Арзуманяну. По задумке автора, поэта "ведут на расстрел", в его образе считывается образ Гумилева-стоика.

Замыкает тройку победителей работа скульптора Анастасии Лужиной. Общая высота скульптуры – 4 метра.

Как рассказал главный архитектор Петербурга Павел Соколов, все три призовых местах имеют шанс быть реализованными. Каждая из выбранных работ нуждается в доработке. После этого районная администрация вместе с жителями решит, какой памятник возведут. Соколов добавил, что члены жюри выбрали сегодня скорее идею будущего памятника.

Фото: Piter.tv

