Памятник Петру Чайковскому установят перед Мариинским театром в 2022 году

Памятник установят за счет фонда художественного руководителя Мариинского театра.

В следующем 2022 году перед Концертным залом Мариинского театра появится памятник композитору Петру Чайковскому. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на вице-губернатора Николая Линченко.

Памятник планируют поставить за счет фонда художественного руководителя Мариинского театра Валерия Гергиева. Чиновник пояснил, что сейчас решают вопрос о финансировании первого проекта, реализация которого намечена на территорию перед третьей сценой Мариинского театра. По плану памятник должны изготовить к следующему году.

Напомним, что осенью 2020 году в конкурсе на лучшую идею памятника Петру Чайковскому победили сразу несколько авторов: Виктор Гаврилов с коллегой Виталием Чернышовым и Екатерина Пильникова.

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Фото: Piter.TV