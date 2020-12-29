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Памятник Петру Чайковскому установят перед Мариинским театром в 2022 году
Сегодня, 21:58
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smirenny

Памятник Петру Чайковскому установят перед Мариинским театром в 2022 году

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Памятник установят за счет фонда художественного руководителя Мариинского театра.

В следующем 2022 году перед Концертным залом Мариинского театра появится памятник композитору Петру Чайковскому. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на вице-губернатора Николая Линченко.

Памятник планируют поставить за счет фонда художественного руководителя Мариинского театра Валерия Гергиева. Чиновник пояснил, что сейчас решают вопрос о финансировании первого проекта, реализация которого намечена на территорию перед третьей сценой Мариинского театра. По плану памятник должны изготовить к следующему году.

Напомним, что осенью 2020 году в конкурсе на лучшую идею памятника Петру Чайковскому победили сразу несколько авторов: Виктор Гаврилов с коллегой Виталием Чернышовым и Екатерина Пильникова.

Ранее мы писали, что новое прочтение Пушкина в ТЮЗе понравилось не всем.

Фото: Piter.TV

Теги: мариинский театр, памятник чайковскому, петр чайковский
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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