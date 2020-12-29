Недетские сказки: новое прочтение Пушкина в ТЮЗе понравилось не всем

В конце ноября в ТЮЗе им. Брянцева прошла премьера спектакля “Сказки о царе Салтане” по произведению А.С.Пушкина. Спектакль получил неоднозначные отзывы зрителей.

После первого показа спектакля в официальной группе "ВКонтакте" разгорелась полемика между зрителями. Большое количество отзывов носили негативную окраску и выражали недовольства постановкой:

"Детям этот ужас показывать нельзя, стыдно и очень обидно, в результате, конечно, я ушла из зала".

"Жалобу уже накатали? Правильно! Неча! Пусть попрыгают, попишут объяснительные вместо этого своего творчества!"

Я думаю, что театр не может быть однозначным, и это здорово, когда приходит зритель, который не готов к другому театру, не к тому, к которому привыкли. Режиссер Антон Оконешников

Однако есть и те, кто положительно оценил постановку Антона Оконешникова:

Очень неожиданное прочтение сказки. Я боялась, моя семилетняя дочь не поймет, что происходит в сюжете. Ей очень понравилось, она с таким восторгом смотрела. Понравились костюмы, нетривиальное прочтение коня, с него, мне кажется, все взрослые смеялись. Надо еще переварить, несмотря на то, что это детский спектакль. Чудесно! Поначалу был дискомфорт восприятия визуальной картинки. Но потом - глаза на мокром месте, потому что я смеялся весь спектакль. Рассказали зрители

В постановке сохранен язык Пушкина, современность спектакля выдают лишь сценография и костюмы актеров. Всё оформлено в ярких красках и подаётся в необычных формах. Например, образ коварной Сватьи бабы Бабарихи передается не только за счёт игры актрисы, но и с помощью костюма, выполненного в темных тонах, а на голове героини расположились рога, как у самого настоящего черта.

К сожалению, Пушкин стал иконой, которая неприкосновенна. И мы уже не воспринимаем его иначе, нам кажется, что это канон, который невозможно никуда подвинуть. Но, на мой взгляд, это не так, потому что, например, тот же мультик отражает своё время. Мы пытались идти за текстом Пушкина, исследовать его стих, музыку стиха и пытались сделать так, чтобы этот текст сегодня звучал современно и был таким же острым, как и 200 лет назад. Режиссер Антон Оконешников

Текст остался тот же самый. Он где-то сокращен. Оформление, конечно, должно идти в ногу со временем, и быть интересным зрителю. Угодить всем не получится, а угодить тем, кого интересует современный взгляд на искусство, это гораздо важнее, чем приверженцам радикальной классики. На самого Пушкина точно так же в его время были те, кто за, и те, кто против. Пушкин был всегда хулиган и, наверное, до сих пор благодаря его хулиганству и умению обращаться с языком (это мы сохранили в нашей постановке). Его за это ценят, любят и хвалят. Этим он очень многим полюбился. Дмитрий Ткаченко, исполнитель роли Дядьки Черномора и Рассказчика

Мы, в основном, работаем пластикой, телом. Выразить человеческие эмоции, диалоги в такой работе достаточно сложно. Есть некоторые настроения, причём краски довольно таки яркие, без нюансов: чёрное-белое, обидно, злятся, хотят, мечта. То есть какие-то кардинальные, какие-то настроения. Их нужно выразить собой, через себя. Анна Лебедь, исполнительница роли Ткачихи

В эту субботу, 23 января, труппа ТЮЗа им. Брянцева вновь сыграет "Сказку о царе Салтане", после просмотра которой каждый из зрителей погрузится в мир пушкинского стиха, выразительных красок и актуальных акцентов на современность через призму произведения 200-летней давности.

Я думаю, чтобы оставаться живым, надо быть современным: слышать время, слышать людей, слышать настроения. Театр - это искусство здесь и сейчас, сегодняшнее. Мне кажется, не быть современным в театре, наверное, неправильно. Режиссер Антон Оконешников.

Видео: Piter TV